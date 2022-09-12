藝人李易峰涉多次嫖娼被行拘　多家企業宣布終止合作

【有線新聞】北京警方周日通報，一名姓李的演員涉嫌多次嫖娼，已被當局行政拘留。央視報道稱經多方查證後，證實被捕的是內地知名藝人李易峰。多家品牌企業隨即宣布，終止與李易峰合作。

北京市公安局周日在官方微博發文指，近日偵破一宗案件時，查獲一名35歲姓李的男演員，他承認曾多次嫖娼，當局已依法予以行政拘留。央視同日報道稱，經多個權威渠道得悉，被捕就是內地知名藝人李易峰。

本月初李易峰臨時失場，未有出席在杭州的一個宣傳活動，當時網上已傳出他被捕的消息，他還曾直播闢謠，稱因疫情才去不到杭州：「這個防疫條例的事情呢，很抱歉沒有最終沒有去到杭州。到了(杭州)的粉絲，我覺得你們可以回去。跟品牌說聲抱歉，還有尊貴的經銷商們也很抱歉。下線了，886。」

到上周六李易峰工作室再發聲明，重申李易峰堅守道德底線，指傳言嚴重不實，正告網民刪除相關言論，已委託律師處理取證和訴訟等事宜。官媒中新網發評論文章指，李易峰的闢謠聲明內容可笑，更直斥李易峰犯事後不知悔改，反而諸多掩飾，做法不可原諒。

李易峰被捕一事在內地引起極大迴響。央視上周六晚舉行的中秋晚會，製作單位就在開播前數小時，將原定演出的李易峰除名。華鼎獎組委會周日在微博發聲明，取消李易峰在第22屆華鼎獎獲得的「中國百強電視劇最佳男主角」和「全國觀眾最喜愛的影視明星」 等稱號。

內地多個音樂平台亦相繼將李易峰的音樂作品下架。就連李易峰的母校四川電影學院，都第一時間將印有他的海報撤換。多家企業就宣布終止與李易峰一切商業合作關係，包括國際知名品牌。

官方近年嚴打違法失德藝人。藝人吳亦凡去年8月就因捲入涉嫌性侵案被捕。同年10月，鋼琴家李雲迪就因涉嫌嫖娼被行政拘留。