北京擬修訂未成年人保護條例　學校指定範圍外禁止賣煙酒

【有線新聞】為了保護未成年人，北京擬修訂未成年人保護條例，規定在學校外的指定範圍禁止派發廣告、賣煙等。有家長認為，學生在校園附近沒有接觸香煙，還有機會在其他地方接觸。

北京多年前已有保護未成年人法例，規定不可在中小學附近設置攤檔。桌球室、遊戲機中心不可開在學校200米範圍內。最近北京市民政局提出修訂條例，進一步收緊不可以在學校門口張貼或派發商業廣告。在200米範圍內不可開設酒吧、網吧等娛樂場所。100米範圍內不可售賣香煙或電子煙。現時學校100米範圍外都會有標示，大部分賣煙酒的店舖都在範圍以外。有煙酒店老闆說一直都嚴格遵守法例，核實客人的年齡，「一般17 、18歲的我們都不賣。要不就拿身份證出來，我看你身份證滿了18歲我就賣給你。」

雖然新例目的是希望透過法例，減少青少年人接觸不良嗜好，但不少家長都有不同看法。有家長表示：「是、(距離)有點短，因為100米對他們來說一會兒功夫就到了。當然有幫助了，有的孩子藉著方便、家長不在，他就買一點、吃一點、抽一點(煙)，這樣(政策)是更好的。」

又有家長說：「要是想鍛煉孩子的自控能力，就把煙擺在他面前。抽或不抽讓他選，他如果能控制住，他意念就強了。如果說把他放到一個認識大棚裏，給他隔離開，以後你管不著的時候，他就控制不住，就是各有利弊。」，「這個東西只能說是暫時的，但是對學生來說，學校附近沒有的話，他肯定還能接觸。他去到哪兒肯定還能接觸到一樣，包括家裏有可能接觸到。所以說這個不是完全、不是絕對，它只是說能減少一部分吧。」

新建議除了在學校附近不可賣煙，更規定不可以在附近的公共場所吸煙、飲酒，以免影響年輕人。新政策要求「劇本殺」、密室逃脫等娛樂場所要標明適合哪些年齡的人遊玩。除了假期以外，不可向未成年人提供服務。