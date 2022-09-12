非一般的中秋！神舟十四號航天員太空賞月食月餅

【有線新聞】神舟十四號升空超過三個月，在太空站上的三名航天員，剛剛就過了一個非一般的中秋節。

「這是我們在空間站看到的月亮，與地面相比，我們可以在白天去拍攝月亮，而且因為沒有大氣及雲的干擾和影響，我們在空間站看到的月亮，更加明亮，更加透徹。」航天員陳冬說。

由於太空站只需90分鐘，就可環繞地球一周，航天員中秋一日就可以看到16次月升月落。除了賞月，當然還要「做節」，月餅固然少不得，工作人員更一早就為他們準備好「四涼八熱」菜式，點心、湯、主菜樣樣齊，還有一款特別菜式，航天員蔡旭哲說：「我們一會兒就準備吃這個，太空種出來的新鮮的蔬菜了。」

不過最重要都是可以與家人遙距團圓，中國航天員中心科研部部長陳欣表示：「今天到底還是中秋節，我們也給航天員安排了跟地面的工作人員和他的家人，有個中秋的天地連線和團聚。」

在太空過中秋還有一樣不同的就是「無假放」，航天員蔡旭哲說：「今天上午我們的主要工作，就是針對下次的出艙活動，進行在軌訓練，但是在軌訓練前，首先要對艙載設備進行一些設置，包括氣路、液路，還有電氣設備的設置。」航天員陳冬亦表示：「現在我們任務過半，我們將會繼續精心操作，把後續的每一次任務，都完成得像中秋圓月一樣圓圓滿滿。」