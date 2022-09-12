疑電爐烤肉時電線短路肇禍　台南3層高民居起火釀3死1傷

【有線新聞】台南一幢3層高民居周日起火造成3死1傷，經調查相信當日有人用電爐烤肉，疑因電線短路燒著家中雜物，加上逃生通道受阻釀成慘劇。

現場火勢猛烈，波及全幢民居，並不斷冒出濃煙，更一度傳出爆炸聲。消防車到場灌救，阻止火勢進一步蔓延，大批民眾疏散到附近空地暫避。

消防員不久後在火場救出一名91歲老翁，急救後抬上擔架送院；其後又發現老翁的77歲妻子，但救出時已無生命跡象。死者外孫女陳小姐說：「要準備下來吃飯，然後我在一樓我就先我就想說，我有點餓我就想先烤肉，然後就3分鐘之後，然後就爆炸。」

事發於台南永康區一幢3層高民居，周日下午約5時發生火警。當地消防表示，事發時有人用電爐烤肉，疑因電線短路起火。由於屋內堆放大量雜物，迅即就給大火波及，並阻礙兩名老人和另一名21歲外孫女逃生。消防員先後在火場2樓發現他們，3人送院後證實死亡。