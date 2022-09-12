礦物樣本分析發現月球表面土壤含大量水

【有線新聞】中國科學家從月球礦物分析，發現月球表面土壤存有大量水份。

近日中國科學院團隊通過紅外光譜和納米離子探針分析，發現嫦娥5號探測器帶回的月球土壤，礦物表層中存有大量水，估計是由太陽風的質子與礦物產生化學作用形成，水含量至少為170ppm，即是1公斤土壤至少有170毫克的水。

內地傳媒報道，以往透過遙感探測發現月球普遍存在水，但由於缺乏直接的樣本分析證據，月表水的成因和分布一直存在爭議。今次研究證實了月球表面礦物是水的重要儲存庫，為月表的水分布提供重要參考，研究結果在國際學術期刊《自然·通訊》發表。

另外，國家航天局上星期六發布，中國探月工程四期任務已經獲國家批覆，目前進展順利，消息稱四期包括嫦娥6、7和8號任務，會在未來十年內陸續實施。探月與航天工程中心主任劉繼忠表示，嫦娥6號基本上已完工，嫦娥7號正在研製中，後續將對月球南極進行探測，還將建立國際月球科研站的基本型。