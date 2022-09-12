橫跨新石器至明清時期　蘇州考古遺址助研究文明起源

【有線新聞】江蘇蘇州近日發現一處，橫跨新石器至明清時期的大型考古遺址，為研究蘇州地域文明起源提供重要線索。

這個在蘇州吳中區的考古遺址，是一年多前當地準備建屋時被發現，被命名為塘北遺址，至今出土700多件文物，包括罐、鼎、壺及青銅器等。

上海博物館副館長陳杰說：「這件器物就保存得比較完整，它是整個是泥質紅陶東西，表面的話，拍印這種條格紋的這種裝飾，是非常典型的馬橋文化時期的特徵，像這一類是屬於當時一些盛食器，斗一類的器物。」

遺址佔地約20萬平方米，含630處遺址單位，包括大坑、水井、墓葬等，地層分10層，包含明清、漢、春秋、馬橋和崧澤文化等六個時期的文物，橫跨超過五千年。

夏商周研究室主任徐良高表示：「在江南這個地方，水鄉地帶，能有這麼大一個遺址，應該說是很不容易。因為馬橋是環太湖的非常重要(文化)，大概相當於我們中原地區的夏商這個時期，這是一個非常重要的遺址。」

考古人員說，遺址面積大、時間跨度長，有助探討蘇州地域文明的起源、形成和發展的歷史脈絡，以及當地融入中華文明多元一體的過程。