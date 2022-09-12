廣東男子祭祖　發現清朝祖先畫像

【有線新聞】近日在廣東有人拜祖先時，無意中發現了清朝祖先的畫像。雖然已經過了一百年，不過畫像仍然保存完好，顔色十分鮮艷。

畫像中的人物身穿清朝的官服，當中的顏色和圖案都依然清晰可見。雖然周邊有輕微剝落，不過整體仍然保存完好。而畫中人物其實是郭先生的祖先，他在一次到潮汕祖屋拜祖先時無意中發現這幾幅畫。郭先生表示：「拜祖然後就聊起祖宗的事，我們那老房子的樓上好像還有幾幅畫，一直都沒有打開，好像有5個，我聽我爸說我們是第七代了。」

不過有網民質疑，經過了這麼長時間，畫像的顏色不應如此鮮艷。郭先生表示：「我也是做印刷的，如果使用普通的油墨、普通的粉，它這甚麼長的時間，它不會這個顏色這樣，太潮濕了油墨會散開。紅的可能是用朱砂，金是很特殊的一種，可能是金粉，就像我們的唐卡一樣，這些東西就比較不容易被腐爛。」有網民也表示，希望可盡快請專人或送到博物館修復畫像。