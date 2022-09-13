民眾慕名往錢塘江賞大潮　專家：「魚鱗潮」難得一見

【有線新聞】每年農曆的八月十八日，是觀看錢塘江大潮的最佳日子，不少民眾都會慕名而來，還吸引了一些不速之客，引起當地警方關注。

「八月十八潮，壯觀天下無。鯤鵬水擊三千里，組練長驅十萬夫。」蘇東坡的這幾句古詩，就是形容錢塘江大潮有多麼波瀾壯闊。而詩中所說的農曆「八月十八」，正正就是賞潮的好日子，所以每年這個時候，浙江多個城市都會有大批民眾早早站在沿岸，佔定好位置，一睹大潮風采。

「喂，壩上(的人)出來，沙灘上(的人)出來了，壩上(的人)出來。」不少民眾為近距離賞潮，不顧自身安全站在岸邊，要工作人員手持揚聲器，勸他們回到安全地方。

不過除了普通民眾，每年一度的大潮，還吸引了鋌而走險的他。「(從哪裏過來的?)從那邊。(哪邊?)嘉興，甚麼事?(你自己知道甚麼事情。)」警方之所以嚴陣以待，全因這個黃衫姓郭的男人是一名逃犯，他都是慕錢塘江大潮之名，冒著被捉的風險前來賞潮。事實上他已不是第一個到場觀潮而被捕的逃犯，當地警方說這3年來，都能在此地捉獲匿藏多時的罪犯，笑說大潮真是「逃犯剋星」。

有觀測專家表示，今年的錢塘江大潮特別之處，在於除了比較常見的「一線潮」、「回頭潮」和「沖天潮」外，民眾還可以親眼目睹，難得一見的「魚鱗潮」。專家稱這種大潮現象，是他們在2021年展開科學考察時首次發現，又指這種大潮要形成的條件較難，出現的時間亦較短暫，就連很多生活在錢塘江邊的本地民眾都未必見過，所以很值得到場的人仔細欣賞。