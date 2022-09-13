浙江男為子報仇割流浪狗舌頭惹公憤　無辜燒烤店東慘遭網暴

【有線新聞】浙江一名男子聲稱兒子遭流浪狗襲擊，於是割斷流浪狗的舌頭，最後更將牠打死。事件在網絡惹公憤，而一名燒烤店老闆因為被誤認是行兇者，連日來遭到網暴。

殺狗男子說：「你看小孩子嚇到了，幾天做噩夢了。(多殘忍啊你看看)你要不出去，我再砍牠兩刀，我問了河家超市這是誰家狗。沒有一個人說，這個狗是誰家的狗，跟你沒關係，你管那麼多幹嘛啊?」海寧市這隻流浪狗，近日被人割斷舌頭，之後更被殘殺，事件引起網民震怒。

警方說，上星期四一名男子聲稱兒子被該隻流浪狗攻擊，於是夥同他人將狗打死，已對兩人作出嚴厲批評教育。但事實又是否這樣呢？

有超市老闆說：「(牠)挺溫馴的，反正也不會說，亂跑或者甚麼去追趕吶甚麼，真的很少有這些。」有超市店員說：「就是那種很可憐的那種感覺，又很乖巧。反正我從來沒看到過(襲擊人)，那我是從未聽到過(晚上吠叫)。」

流浪狗含冤枉死，事件亦令到他們連日來遭受網絡暴力。燒烤店老闆唐先生說：「(網友)把我誤當成嘉興打狗事件的當事人，我的號碼被誤當成他(殺狗男子)的號碼，就是在網絡上面被不停複製，網友就一直發信息來罵我，打電話來騷擾我。我的店名是正宗雲南風味燒烤，他的是雲南燒烤，我的號碼和合夥人的號碼都在(平台)上面。」燒烤店合夥人王先生說：「電話一開機就要被罵，罵得實在是太難聽，罵的都不是人話了。」

唐先生說，他們現在已無法正常生活，希望網民停止騷擾，又指已經報警求助。有內地律師指出，網民這些滋擾行為，或已構成侮辱罪或誹謗罪，可能要負上刑事責任。