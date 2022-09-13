小恩小惠誘騙長者購假藥　山東警拘36人涉款逾6億

【有線新聞】山東警方搗破一個以長者為目標的詐騙集團，涉款逾6億元。

日照市的一間艾灸理療店，近日經常有很多老人家排隊光顧，惹起警方懷疑。日照市公安局嵐山分局警員李涵表示：「這些老年人，還隔三差五拎著幾個雞蛋，幾把米麵從店裏出來。」

警方於是採取行動，突擊搜查三間有關連的店舖，發現大批艾灸產品、按摩器和假冒特效藥等。有疑犯承認他們用送雞蛋這些小恩小惠，誘騙長者高價購買所謂特效產品：「讓他們來參加健康講座，健康講座通過一些播放視頻，視頻裏面講師講課過程中，往往要講這個產品能治療「三高」、能治療癌症，甚至能醫百病，比如說出廠價是100元，他們要賣到幾百、1000元甚至更多。」

經過當地警方進一步追查，終於瓦解一個涉及全國20多個省的詐騙集團，拘捕36人，涉案金額超過6億元。

另外，針對電信網絡詐騙罪行日益嚴重，公安部周一通報，今年3至6月內地公安機關與76個國際刑警組織成員國警方，共同展開「曙光行動」，搗破1770個設在多國的詐騙據點，逮捕超過2000名疑犯，並攔截超過5000萬美元的非法資金。

公安機關又指，在境外從事詐騙的內地人，絕大部分是被高薪誘惑被騙偷渡出境。當局會積極通過國際執法合作，對他們展開解救和教育勸返等工作。