颱風「梅花」波及台灣　有台鐵列車撞落石、部分地區交通中斷

【有線新聞】今年第12號颱風「梅花」增強為強颱風，波及台灣多地。暴雨下有台鐵列車撞上落石，部分地區交通中斷。而浙江寧波部分列車客船停運停航。氣象部門預計，「梅花」將在周三下午至晚間登陸浙江沿岸。

颱風「梅花」波及台灣，多個地方受暴雨侵襲，引發泥石流，交通受到影響。其中台鐵平溪線一架列車，周二清晨近5時駛至平溪軌道時因剎車不及，撞上隨泥石流滾下來的一塊大石，幸好事故無造成傷亡。初步檢查列車有機器受損，要返回平溪站檢驗，部分鐵路需要封閉，乘客要改乘巴士。

苗栗同樣有巨石崩塌，落在行車道中央，多輛私家車受阻無法前行，有司機合力移走石塊。暴雨下新竹亦有多條主要幹道受泥石流影響，人車無法通行，當局出動剷泥車清理。

宜蘭亦受風雨影響，但無阻這些旅客前往景區遊玩。有遊客說：「(報名)那時候沒有(颱風)，可是已經繳錢了，都預訂了，房間早就預訂，你不能臨時給人家取消，取消它也是不退費啊。」

而大陸中央氣象台早前發布颱風橙色預警，預計「梅花」將在周三下午至晚間，登陸浙江溫嶺到舟山一帶沿岸，最高風力可達14級。浙江、上海、江蘇的局部地區，屆時將有特大暴雨。浙江有大批漁船回港避風，當局亦撤離海島上的旅客，寧波部分列車客船停運停航。