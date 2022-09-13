廣州觀光巴士經營困難　改裝成粵式茶樓

【有線新聞】疫情反覆旅遊行業要自救，廣州有旅行社將雙層觀光巴士改裝成粵式茶樓，吸引到不少本地市民去打卡。

這一輛原本可以載超過60人的雙層觀光巴士，經過重新設計後，搖身一變成為一間流動茶樓。即使是平日的傍晚，整輛巴士都座無虛席。有市民表示：「因為廣州已經有水上酒家，剛剛在網上平台見到有巴士酒樓，就想帶小朋友來試試。」又有市民指：「感覺很舒服、很新奇又很有新意，最重要是很有老廣味。」

所謂的「老廣味」是甚麼呢？觀光巴士公司副總經理彭穗東說：「我們整個風格是參照了廣州清末民初，十三行西關大屋的風格。裏面有一些滿洲窗的佈局，酸枝、木料的搭配，很有古風。令客人上車之後有一種時光隧道的感覺」，「沿著珠江邊一直走，經過廣州大橋，亦可以看到廣州最新的面貌，CBD(中央商務區)、珠江新城的高樓大廈。」

巴士一程大概是50至60分鐘，市民可以看美景以外，還可以品嚐一盅兩件。這三層點心盒裏面放了15款茶點，吸引了不少市民前來打卡。這間全廣州市首間提供餐飲的巴士公司，早在疫情前原本有16架巴士，不過隨著疫情反覆，近年來搭乘觀光巴士的遊客數量大幅減少，只有疫情前的三成。因此計劃本月底後會暫停部分線路。雖然今次藉著這輛別具特式的巴士酒樓，令公司暫時恢復盈利，但仍要考慮巿況才決定會不會加開更多車次。