颱風「梅花」吹襲　浙江多地停課、設臨時避難中心疏散居民

【有線新聞】強颱風「梅花」吹襲浙江沿海地區，多地宣布停課，並設置臨時避難中心，疏散受影響居民。

在浙江台州周邊海域，風力已達到14級，並掀起超過10米的巨浪。由於風浪強勁，對附近漁村居民構成安全威脅，當地消防部門周二起已加強對海岸線附近位置，作全方位巡查，並防止民眾進入危險區域。巡查隊伍亦為附近居民加固房屋，又在門口堆放沙袋確保安全。

受颱風影響，浙江多個沿海景區已經關閉，寧波、舟山、台州等地宣中小學幼稚園停課，並設置臨時避難中心，疏散附近居民，同時排查市內的危險住房與低窪易浸區域。

在上海浦東和虹橋機場，為防颱風吹襲，有關部門周三清晨派員用安全帶綁住115架飛機。截至周三早上8時，兩個機場已宣布取消近590班航班。

氣象部門預計，受颱風「梅花」影響，未來三天華東等地的風雨將加強。中央氣象台首席預報員董林表示：「台灣島北部、浙江東北部、上海、江蘇中南部、山東東部、遼東半島南部等地，(降雨量)可以達100到300毫米，浙江東北部局地可以超過400毫米。」

當局又稱，今年以來颱風體積普遍較小，容易出現快速加強的現象，民眾須加強防範大風影響。