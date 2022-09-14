內地男藝人新劇中涉非禮女演員　官媒發文斥低俗

【有線新聞】內地娛樂圈亂象頻生。近日一名內地男藝人主演的電視劇播出後劣評如潮，不但對白場面被指低俗，男主角更涉嫌在劇中多次向女演員毛手毛腳，連官媒都發文指摘。

聲稱用了10年製作、由內地男星張翰主演兼編劇的電視劇《東八區的先生們》近日上演，不過劇集面世後，市場反應未如預期理想，反而劣評如潮。

內地著名影評網站「豆瓣」有超過9萬人為該劇評價，以5分為滿分，該劇只得2.2分，絕大部分人更給最低的1分。不少觀眾都形容這套劇是粗製濫造，不單橋段老套，對白亦低俗，甚至有侮辱女性之嫌：「你是不是也很能吃辣呀?(那是當然的。)怪不得你的身材這麼火辣。」、「我的床上怎麼會有個身高一米七、體重大概五十公斤、三圍標準的女人?這個女人雖然披頭散髮，有點嚇人，不過仔細看還挺漂亮。」

不過最令觀眾看不過眼的，就是男主角張翰與女主角拉扯行為，在網上惹起極大爭議。不少觀眾更稱，張翰有非禮嫌疑。

就連官媒《人民日報》旗下人民網評都發評論文章，點名批評劇集之所以被人嫌棄，全因劇中充斥著油膩、懸浮和尷尬，價值觀扭曲，不斷冒犯女性；直指這些俗套、脫離現實的內容，永遠不可能成為賣點，市場也不能容忍敷衍觀眾的作品再度出現。

此外內地一套名為《偷偷藏不住》的電視劇，近日在福建廈門一間大專院校拍攝期間，兩名劇組人員涉嫌以雜物砸爛一部該校學生正使用的無人機。

劇組其後在微博發道歉聲明稱，他們是誤以為對方利用無人機偷錄劇組拍攝工作，將會向對方賠償損失。