河北燒烤店傷人案開審　律師料主犯或可判監10至20年

【有線新聞】早前河北發生的唐山燒烤店打人案周二正式開審，由於涉及28名被告預計要審理多日。

這宗備受關注的案件周二在廊坊市廣陽區人民法院一審開庭，根據早前河北省人民檢察院通報，案件涉及28名被告。檢察機關查明其中多名被告，包括陳繼志等人今年6月10日凌晨2時許，在燒烤店內對一名王姓女子進行騷擾，期間不滿對方反抗，隨即在店內及店外毆打事主及另外三人，造成兩人受傷送院。另公安機關查明，以陳繼志為首的犯罪組織自2012年以來，在唐山等地涉嫌以暴力及威脅等手段，非法拘禁、聚眾毆鬥、開設賭場及搶劫等，在當地為非作惡欺壓百姓，陳繼志等28人涉及11宗刑事及4宗行政違法案件。

有內地律師指，根據起訴書內容陳繼志等組織主要成員，可能被判處10年至20年的有期徒刑。不過案件開審後引起不少爭議，有網民批評法院沒有公開審訊資料，質疑為何不在更高級的法院審理，又沒有提及四名受害人會否出庭等，要求網上直播審訊。另外，這宗案件同時揭發了陳繼志等人背後的「保護傘」，有15人被立案調查，包括8名公職人員。他們涉及違紀違法濫權及受賄等。