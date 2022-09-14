川男童遭洛威拿撕咬雙腳　京多布拉多被女主人推落樓

【有線新聞】四川一名男童在公園玩時，突然遭一隻大型犬襲擊，雙腳多處被咬傷。

「孩子在反覆發燒，睡覺的時候沒有安全感，叫狗狗不要咬他。」何先生的3歲兒子，星期一在公園玩耍時，突然被一隻大型犬襲擊，雙腳被咬傷，「六、七十斤的羅威納犬(洛威拿犬)，一下就掙脫了員工的手，(狗)就朝小孩跑過來，然後一下就把我的小孩撲倒，然後就開始撕咬他的腳。員工過來的時候就一直按住狗，狗不鬆口，他(孩子)爺爺拿了一根鋼筋，然後去把狗的嘴巴撬開，然後狗才鬆了口。」

男童雙腳多處被咬傷送院治療，何先生說事發時是寵物店的職員在遛狗

結果發生意外，狗主已為兒子墊付醫藥費，他希望藉此呼籲飼養大型犬的主人，「希望更多的人養狗的時候，像這種烈性犬必須要佩戴狗罩。」

另外，星期日北京有一隻拉布拉多犬被主人從4樓住處丟落街，幸好墮地前先砸到一輛私家車才保住性命。有目擊的鄰居說，當時狗主夫婦吵架，女主人將狗推落樓。

該隻狗墮地後腳部受傷，而且口中流血，鄰居於是將牠送往醫院救治；經治療後，該隻狗目前已無大礙。鄰居之後與狗主協商，狗主最後答應放棄飼養，改由鄰居領養。