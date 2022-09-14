中秋過後月餅賣不完　廠商回收月餅派員工？

【有線新聞】每年中秋節後，無論家裏還是餅店都會剩下不少的月餅，這些月餅又會怎樣處理呢？

每年過完中秋，很多人都會有一個煩惱，就是還剩下不少月餅，但又怕不健康不敢吃太多。有市民表示：「主要是太甜了，(考慮到)健康方面，買了一盒。爸爸媽媽要送禮，親家父母要送禮，其實大家都吃不完。在外面吃一頓飯就算了，不要再送月餅了。」又有市民指：「今年有吃月餅，現在都還沒吃完，家中還有一盒左右。(那怎麼處理？)我早上煮白粥配月餅吃。」

市民自己家中的月餅都未必吃得完，更何況市面上還有如此多不同口味、品種的月餅，中秋佳節已過，那麼這些月餅又會如何處理？

我們到廣州本地一間老字號餅鋪看過，櫥窗依然擺滿月餅，不過全部價格已經降至百元以內，店內的散裝月餅都有成七八款。不過保質期已經過了一半，現在都是五折出售。月餅點店員說：「廠家會退回。(就是會銷毀嗎？)當然，人家這些是老字號，不能亂來的。(賣到甚麼時候？)我們賣到差不多過期就下架。」

除了特價平賣，內地有廠商亦會將剩餘的月餅當作內部福利，派發給員工。過期的月餅則會集中回收銷毀，或做成動物飼料。