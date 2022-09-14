習近平稱反對任何勢力干涉哈薩克內政　晚上轉抵烏茲別克

【有線新聞】國家主席習近平轉抵烏茲別克國事訪問，他訪問哈薩克期間表明反對任何勢力干涉當地內政。

習近平在中亞之行第一站哈薩克與總統托卡耶夫會談，提到中國是哈薩克值得信賴的夥伴，疫情發生以來首次外訪選擇這裏，彰顯兩國關係的高水平和特殊性。習近平表示：「無論國際形勢如何變化，中方始終堅持支持哈薩克斯坦維護國家獨立、主權、領土完整，堅定支持總統先生為維護國家穩定和發展，採取的改革舉措，堅決反對任何勢力干涉哈薩克斯坦內政。」托卡耶夫表示，會宣布將兩國關係提升至永久全面戰略夥伴關係水平，開啟兩國關係的新軌道。

習近平專機星期三抵達當地，哈薩克總統托卡耶夫在機場迎接，今次是自從新型肺炎疫情爆發後，習近平2年多來以來首次外訪，習近平之後到總統府出席歡迎儀式。哈薩克是擁有豐富礦產和能源資源的中亞國家，也是習近平2013年9月首次提出「絲綢之路經濟帶」的地方，連同同年10月他在印尼提出共同建設21世紀「海上絲綢之路」，構成「一帶一路」倡議。

習近平晚上轉到哈薩克鄰國烏茲別克進行國事訪問，並出席上海經濟合作組織峰會。克里姆林宮表示，習近平星期四將會與俄羅斯總統普京會面，討論烏克蘭局勢和台灣等問題，指在目前國際形勢下這次會面具有特殊意義。