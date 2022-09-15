習近平：中方將與烏茲別克深化合作　期待出席上合峰會

【有線新聞】國家主席習近平抵達烏茲別克展開國事訪問，他發表書面講話，指雙方將就深化兩國合作，及共同關心的國際和地區問題交換意見，又期待出席上海經濟合作組織峰會，與各方深化互利合作。

習近平周三晚乘坐專機抵達撒馬爾罕，展開對烏茲別克的國事訪問。有禮儀兵在停機坪上列隊歡迎，習近平其後走出專機，向在場人士揮手致意。烏茲別克總統米爾濟約耶夫、總理阿里波夫和外長諾羅夫等重要官員，在機場迎接並舉行歡迎儀式。

現場有禮樂隊演奏，亦有大批當地青年身穿民族服飾，載歌載舞夾道歡迎。電子屏幕就顯示習近平的照片，並用中烏兩國語言，寫上歡迎習近平到訪的字句。

習近平發表書面講話，指中烏全面戰略夥伴關係發展駛入快車道，不僅造福兩國人民，也有力促進地區和平穩定和繁榮發展；雙方將就深化兩國合作以及共同關心的國際和地區問題，深入交換意見，共同畫出中烏關係發展藍圖；並期待出席上海經濟合作組織峰會，同各方一道弘揚「上海精神」，深化互利合作，促進上合組織健康穩定發展。

習近平此次中亞之行，周三先抵達首站哈薩克，與總統托卡耶夫會談，亦有觀看當地民族表演；晚上轉抵烏茲別克，除了展開國事訪問，又會出席上合峰會，期間會與俄羅斯總統普京會面，討論烏克蘭局勢和台灣等問題。