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2022年09月15日
中國在線
新聞資訊
颱風「梅花」登陸浙江上海 氣象部門料未來兩天多地暴雨
【有線新聞】颱風「梅花」周三晚和周四凌晨，先後登陸浙江和上海。氣象部門發出颱風黃色預警，預料「梅花」會持續北上，穿過江蘇抵達山東半島，估計未來兩天，多地將出現暴雨天氣。
颱風「梅花」周三晚上約8時30分先登陸浙江舟山，其後往西北方向移動，周四凌晨吹襲嘉興和上海浦東、奉賢沿海地區，中心風力最高達到12級，到清晨「梅花」進一步移入江蘇等地。
中央氣象部門發布颱風黃色預警，並估計未來兩天，山東半島、遼寧、吉林等地將有暴雨或大暴雨，黃海、渤海等海域有大風天氣。
江蘇一艘載有13名船員的貨輪船艙入水，出現傾側並有沉沒危險，13名船員坐救生艇棄船逃生，救援人員趕到救起他們，全部船員並無大礙。
受颱風吹襲影響，象山縣沿海地區掀起巨浪，最高達到30米高。而在浙江寧波奉化區，有超市天花漏水，商戶忙於用水盆、水桶接水。在寧波的老外灘，江水幾乎將整條行人道淹沒，最高水位錄得2.79米，超過警戒水位的2.5米，當局在多處建起圍板，以防造成嚴重水浸。
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