「梅花」吹襲上海　氣象部門：73年來登陸當地最強颱風

【有線新聞】颱風「梅花」周三晚和周四凌晨，先後登陸浙江和上海。上海氣象部門稱，此次是73年來登陸上海最強颱風，市內多條道路嚴重積水，逾百棵樹被吹塌或折斷，多間學校停課半日或延遲上學。

颱風「梅花」周三晚上約8時30分先登陸浙江舟山，其後往西北方向移動，周四凌晨吹襲嘉興和上海浦東、奉賢沿海地區，中心風力最高達到12級，到清晨「梅花」進一步移入江蘇等地。

中央氣象部門發布颱風黃色預警，並估計未來兩天，山東半島、遼寧、吉林等地將有暴雨或大暴雨，黃海、渤海等海域有大風天氣。

上海氣象部門表示，此次是73年來登陸上海最強颱風。截至周四早上，全市有超過700個監測站錄得暴雨或大暴雨。浦東新區等多個區道路出現水浸，有廣告牌和玻璃幕牆受損，超過300棵樹木被吹倒或折斷，當局緊急派員到場清理。上海市公安局奉賢分局警員俞剛說：「我們在巡邏的時候，也馬上把這些樹木都移到旁邊，防止發生、次生的這個事故發生。」

當地防汛和交通等部門就派人加固沿江碼頭的防汛設施，並巡查船隻進港避風情況。截至周四凌晨，全市臨時轉移安置42.6萬名居民。

江蘇一艘載有13名船員的貨輪船艙入水，出現傾側並有沉沒危險，13名船員坐救生艇棄船逃生。救援人員趕到救起他們，全部船員並無大礙。