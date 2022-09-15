習近平會晤中亞多國領導人　商討共同維護地區安全穩定等事宜

【有線新聞】國家主席習近平在烏茲別克展開國事訪問，兩國簽署總值150億美元的投資合作協議，習近平又先後與中亞多國領導人會面。

習近平周三晚乘坐專機抵達撒馬爾罕，展開對烏茲別克的國事訪問，周四早上習近平與烏茲別克總統米爾濟約耶夫舉行雙邊會談。習近平表示，中烏雙方要在涉及彼此國家主權、獨立、領土完整等，核心利益問題上相互堅定支持，加大經貿投資合作推動中吉烏鐵路早日啟動建設，並擴大能源合作。中方又支持在烏茲別克建立疫苗生產中心，會後雙方簽署聯合聲明，並簽署總值150億美元合作協議，包括農業和數字經濟等領域。

米爾濟約耶夫又向習近平授予烏茲別克對外最高榮譽的「友誼勛章」，是2020年設立以來首次頒授，除了烏茲別克總統和前一日會面的哈薩克總統外，習近平亦先後與中亞五國其餘三國總統會面，商討共同維護地區安全穩定等事宜。其中與吉爾吉斯總統扎帕羅夫會面時提到，中方堅定支持吉爾吉斯自主選擇發展道路，反對任何外部勢力干涉內政。扎帕羅夫就強調，吉爾吉斯堅定恪守一個中國原則，堅定支持中方在涉台涉疆和涉港等核心利益問題的立場。習近平亦與土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫，以及塔吉克總統拉赫蒙會面，分別強調中方與兩國建交30年，彼此關係取得長足發展，希望與兩國關係繼續不斷向前發展取得更多實質成果。