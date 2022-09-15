內地預製菜不少含納量超標　專家籲減少食用

【有線新聞】內地預製菜被受追捧，但不少產品的鈉含量嚴重超標，人體很容易過量攝取鈉，營養專家建議最好減少食用。

只要在電商平台搜尋預製菜，就會出現過萬款以免清洗、免切菜及免調理為賣點的產品。不過看看營養標籤，普遍鈉含量都在300毫克以上，有食物最多更超過800毫克。據南京鼓樓醫院臨床營養科醫生陳曉甜指，鈉應該是控制在每天2000毫克以下，如100克食物裏就含有807毫克鈉，按照它一包200克的這個量，1600多毫克鈉再加上我們食物當中，稍微再吃點其他食物，基本上一天這個鈉就會超標。

即使不少消費者都覺得預製菜的份量不足，特別是肉一般較少，但為何鈉含量仍然偏高？營養師解釋說一來是民眾喜歡油、鹽的生活習慣，二來是因為預製菜本身的需要：「鹽和糖它是天然的防腐劑，鈉多了以後它不容易滋生細菌，預包裝的食品，它為了保鮮，可能還會放一些人工的防腐劑，一些像苯鉀酸鈉、山梨酸鈉之類的。其實也是額外含有一些鈉的總體的鈉就特別容易超標。」

根據最新發布的《中國居民膳食指南》提到，每日最好不要吃超過5克的鹽，避免攝取過量的納否則會容易水腫、眼皮浮腫，甚至會加重心血管系統，以及腎臟的負擔。營養師特別提醒，健康的飲食除了要求食品新鮮，還要葷菜配搭適宜，營養專家就建議，最好從蔬菜中攝取鈉。