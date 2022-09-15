射頻美容儀使用不當易出事　醫生勿盲目相信宣傳

【有線新聞】內地家用美容儀愈來愈普遍，但產品質素參差早前就有產品，有可能會導致燙傷而要回收，醫生提醒購買這類產品前，最好先諮詢專業意見。

8月初深圳一家科技公司，緊急回收逾18萬部進口的家用射頻美容儀，理由是該產品在長時間使用時，停留在同一位置可能出現過熱導致皮膚燙傷。事件引起民眾對家用美容儀的關注，坊間有不少相關產品售價，由幾百元甚至過萬元不等，功效各有不同，有些可以護理皮膚，有些可以美白、補濕等。不過要考慮的除了產品的質量及安全性，更重要是清楚使用方法。東南大學附屬中大醫院醫生郭芳芳指，尤其用於眼部的儀器更加要特別小心：「第二個有些理療儀會有電刺激作用，就是反覆震動，可以起到一個按摩作用，但是脆弱的皮膚周圍，尤其是眼周如果你反覆使用，就有可能影響眼部肌肉的正常活動。」

醫生說很多家用美容儀要使用一段時間才能見效，建議消費者揀選產品時要考慮個人體質是否適合，使用前最好詢問醫生意見，切勿盲目跟風或單純相信產品的宣傳效果和內容。