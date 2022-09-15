中俄領導人會面　譴責美國在台海問題挑釁

【有線新聞】國家主席習近平在烏茲別克會見俄羅斯總統普京，是俄烏戰爭爆發以來首次會面，雙方譴責美國在台海問題上挑釁，而中俄海軍在太平洋展開聯合巡航。

習近平星期四在撒馬爾罕與普京會面，就共同關心的國際和地區問題交換意見。習近平表示，中國願意致力與俄羅斯擔當大國的角色，為社會動盪衝擊的世界帶來穩定和正能量。

習近平和普京上次會面是在2月北京冬奧舉行期間，今次在烏茲別克見面，

分析認為是發放加強關係抗衡美國的信號。普京表示，雙方都譴責美國和其盟友在台海問題上挑釁，俄方會恪守一個中國原則，普京又讚賞中方在烏克蘭問題上採取不偏不倚的立場，他說理解中方對於這場衝突存有疑問和關注。俄羅斯因俄烏戰事受到多個國家制裁，而中國一直未有譴責俄方，稱問題涉及複雜和特殊的歷史因素。

在中俄領袖再度會面之際，俄羅斯國防部發放中俄海軍在太平洋第二次聯合巡航片段。俄羅斯國防部表示，雙方展開聯合戰術演練，出動火炮和直升機，任務包括加強中俄海軍合作、維護亞太和平穩定、監察海域，以及保衛雙方海洋經濟活動設施。中俄軍事上加強聯繫，被視為應對美國與盟友在區內頻繁的軍演。