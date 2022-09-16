中俄蒙會晤｜習近平提四建議　籲加入人民幣跨境支付系統　另與白俄提升戰略夥伴關係

【有線新聞】新華社報道，國家主席習近平周四下午與俄羅斯總統普京、蒙古總統呼日勒蘇赫，舉行中俄蒙三國元首第六次會晤。習近平又分別會見了蒙古、白俄羅斯和阿塞拜疆的領導人。

國家主席習近平繼續中亞之行，周四下午在撒馬爾罕國賓館和俄羅斯總統普京，以及蒙古總統呼日勒蘇赫舉行中俄蒙三國元首第六次會晤。會上習近平重申，中俄蒙三方合作雖受新型肺炎疫情影響，但合作從未停止，成績值得肯定；又就推進三國合作提出四點建議，包括把握三方合作正確方向，在國際和地區事務上加強協調配合；要提升在上海合作組織框架內合作；同時要落實好中俄蒙經濟走廊建設已達成共識；最後是培育三方合作更多成果，支持擴大相互貿易本幣結算規模，歡迎俄羅斯和蒙古更多金融機構，加入人民幣跨境支付系統，築牢地區金融安全屏障。

三國同時確認《建設中蒙俄經濟走廊規劃綱要》延期5年，正式啟動走廊中線鐵路升級改造和發展可行性研究，商定積極推進中俄天然氣管道過境蒙古鋪設項目。

習近平同日下午也分別會見了蒙古、白俄羅斯和阿塞拜疆的領導人。習近平在撒馬爾罕國賓館，會見蒙古總統呼日勒蘇赫時稱，中蒙關係保持良好發展勢頭，兩國各領域交流合作，取得積極成果；又提到單邊主義、霸權行徑、冷戰思維將在歷史潮流中湮滅；中方始終堅持和平、發展、合作和共贏原則，堅持構建人類命運共同體。

在會見白俄羅斯總統盧卡申科時，習近平強調中方反對外部勢力，以任何藉口干涉白俄羅斯內政，並一致決定將中白關係，提升為全天候全面戰略夥伴關係。

而與阿塞拜疆總統阿利耶夫會晤時，習近平重申，兩國共建「一帶一路」合作的道路愈走愈寬廣，中方支持阿塞拜疆與上海合作組織開展合作，共同促進地區安全穩定和發展繁榮。