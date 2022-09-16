習近平晤普京　強調任何國家無權做台灣問題裁判官

【有線新聞】國家主席習近平周四在烏茲別克，與俄羅斯總統普京舉行雙邊會談，是兩人俄烏戰爭爆發以來首次會面。習近平表示，願與俄方在核心利益問題上相互支持，又強調任何國家都無權做台灣問題的裁判官。

習近平星期四在撒馬爾罕與普京會面，就共同關心的國際和地區問題交換意見。習近平表示，中國願意致力與俄羅斯在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持，維護地區安全利益。習近平又讚賞俄羅斯堅持一個中國原則，強調台灣是中國的一部分，堅決反對「台獨」分裂勢力和外部干涉，任何國家都無權做台灣問題的裁判官。

普京表示，雙方都譴責美國和其盟友在台海問題上，挑釁俄方會恪守一個中國原則。普京說，理解中方對於俄烏衝突存有疑問和關注，但讚賞中方在烏克蘭問題上採取不偏不倚的立場。

兩人其後又與蒙古總統呼日勒蘇赫，舉行中俄蒙三國元首第六次會晤。會上習近平重申中俄蒙三方合作，雖受新型肺炎疫情影響，但合作從未停止，成績值得肯定，歡迎俄羅斯和蒙古更多金融機構加入人民幣跨境支付系統。

習近平同日下午也分別會見了蒙古、白俄羅斯和阿塞拜疆的領導人。在會見白俄羅斯總統盧卡申科時，習近平強調中方反對外部勢力，以任何藉口干涉白俄羅斯內政，並一致決定將中白關係提升為全天候全面戰略夥伴關係。

而與阿塞拜疆總統阿利耶夫會晤時，習近平重申，兩國共建「一帶一路」合作的道路愈走愈寬廣，中方支持阿塞拜疆與上海合作組織開展合作，共同促進地區安全穩定和發展繁榮。