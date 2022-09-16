「梅花」吹襲山東青島　省內多地出現水浸

【有線新聞】颱風「梅花」周五吹襲山東青島沿海地區，並掠過渤海在遼寧登陸，期間青島、煙台、臨沂等地有多處出現水浸。氣象台預計，梅花將逐步減弱。

颱風「梅花」掠過上海後，周五凌晨在山東青島市登陸，期間中心附近最大風力9級，市內部分地區降雨超過100毫米。沿海地區大浪沖上岸，並出現海水倒灌。多條道路嚴重水浸，警員在場協助疏導交通，居民出入都涉水而行，部分道路水深及膝，亦有私家車在馬路上拋錨，當局要派人協助民眾疏散到臨時安置點。

颱風掠過青島市後，吹襲煙台、臨沂等多座城市。煙台水浸情況同樣嚴重，私家車要涉水而行。臨沂有多棵大樹被颱風吹倒，消防趕赴現場，用電鋸切除倒下的枝幹。

在濰坊峽山水庫，當局就要提前排洪，防止水浸惡化，並減低下游河道防洪壓力。而在威海的榮成市，受颱風影響，當局緊急召回在附近海域的作業漁船歸港停靠避風。

「梅花」在星期五近中午橫過渤海，在遼寧旅順一帶登陸，風力亦進一步減弱，預料稍後會降至溫帶氣旋級別。今次「梅花」先後吹襲浙江、山東及遼寧等地，期間經歷了四次登陸。