最高禮遇！華派運20載在韓烈士遺骸歸國　首派殲-20護航

【有線新聞】中韓周五舉行第九批在韓烈士遺骸交接，中方除了派出運-20運送遺骸，更首次出動新一代隱形戰機殲-20護航。有分析認為中方這樣做，是要警告其他國家不要挑釁。

88名在抗美援朝戰爭中犧牲的烈士遺骸，周五運返中國，他們分別在南韓鐵原、抱川，以及橫城等6個地區發掘出來。中國駐韓大使邢海明表示：「88位烈士英靈，在中國人民解放軍儀仗隊的護送下，登上了接英靈的專機。」

周五早上在仁川國際機場，解放軍將放置了英靈遺骸的棺槨，逐一安放到運-20運輸機內。安置妥當後，運-20飛離停機坪將這批英靈遺骸運返中國。

在運-20進入中國領空後，空軍派出兩架殲-20戰機，一直護送到遼寧瀋陽桃仙國際機場。到了中午，運-20降落停機坪，現場有大批解放軍、老兵及民眾冒雨迎接。

內地軍事專家指，空軍首次以殲-20護送，是對烈士的最高禮遇，而出動最新型運輸機及戰機，是要警告試圖挑釁中國主權，以及「玩火」的某些國家或某些人「小心為妙」，亦顯示了沒有任何國家敢欺負中國。

歸國的遺骸，周六會在瀋陽抗美援朝烈士陵園舉行安葬儀式。在瀋陽街頭到處都展示了迎接英靈的橫額、直幡。

「147個戰友，就剩3個戰友回來，他們也有爹和媽呀，我們的親兄弟，也就是我們的戰友。」72年前，240萬名中國人民志願軍奔赴朝鮮前線，參與抗美援朝的戰爭，近20萬人在戰事中犧牲。近年在中韓兩國共同努力下，已有913位在韓的烈士遺骸運返中國安葬。