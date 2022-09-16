習近平無就俄烏戰爭表明立場　美媒分析：普京或沒得到習近平支持

【有線新聞】國家主席習近平周四在烏茲別克，與俄羅斯總統普京舉行雙邊會談。期間習近平表示，願與俄方在核心利益問題上相互支持，但未就俄烏戰爭明確表態。有外媒分析認為，習近平並不支持相關軍事行動。

習近平周四在撒馬爾罕與普京會面，就共同關心的國際和地區問題交換意見。習近平表示，中國願意致力與俄羅斯，在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持，維護地區安全利益。習近平又讚賞俄羅斯堅持一個中國原則，強調台灣是中國的一部分，堅決反對「台獨」分裂勢力和外部干涉，任何國家都無權做台灣問題的裁判官。

普京表示，雙方都譴責美國和其盟友在台海問題上挑釁，俄方會恪守一個中國原則。普京說，理解中方對於俄烏衝突存有疑問和關注，但讚賞中方在烏克蘭問題上，採取不偏不倚的立場 。

有美國傳媒分析認為，習近平並無就俄羅斯與烏克蘭的戰爭表明中方立場，內地官媒報道亦未提及雙方元首討論俄烏戰爭的相關內容；又指普京在國際上看起來更加孤立，而俄羅斯軍隊近日受到重創，比過去任何時候都需要中國；但從會上會後的反應來看，普京似乎並沒得習近平的支持，不過中方可能會從另一方面支持俄羅斯。

法新社報道引述俄羅斯能源部長諾瓦克表示，中俄很快會簽署協議，透過通往亞洲的天然氣管道「西伯利亞力量2號」，每年向中國輸送500億立方米的天然氣；又稱西伯利亞力量2號管道將於2024年起動工興建，相關路線會途經蒙古，藉此取代俄烏戰爭期間遭停用、通往歐洲的「北溪2號」。