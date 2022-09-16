上合峰會　習近平：要防範外部勢力策動顏色革命

【有線新聞】上海合作組織峰會在烏茲別克舉行，國家主席習近平表示，要防範外部勢力策動顏色革命，中方未來五年會為成員國培訓2000名執法人員。

國家主席習近平表示，上合組織的發展有助推動全球和平。他說：「 我們要支持彼此，為維護安全發展利益作出努力，防範外部勢力策動的顏色革命，共同反對任何藉口，干涉別國內政。」

習近平表示，各國要摒棄零和博弈及集團對抗，致力防範顏色革命。他表示，中國在未來五年會為上合組織成員國培訓2000名執法人員。習近平表示，面對複雜嚴峻的國內外發展和環境，中國堅持統籌疫情防控和經濟社會發展，最大程度保護人民生命和健康，亦最大程度穩住了經濟社會發展基本盤。他說，中國經濟靭性強、潛力足，長期向好的基本面不會改變。

習近平等領導人會前合照，對於有報道指，他星期四晚未有出席領導人晚宴，烏茲別克政府消息人士稱，習近平沒有出席是基於中方的防疫政策。