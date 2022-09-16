北京有清真寺改建　分析指要落實宗教中國化

【有線新聞】北京一間華北地區最大的清真寺近月進行改建，原有一些好像圓頂等阿拉伯風格設計已被拆除。分析相信是要落實官方提出的宗教中國化政策。

位於北京房山的竇店清真寺，佔地面積近1.5萬平方米，在2011年大規模翻新修建，加入了大圓頂等阿拉伯風格設計，到2017年才完工，大殿內可容納1500人禮拜。

不過，落成不足6年，原本白色外牆已圍起棚架及綠色的防護網。有工人用吊臂機拆走部分圓頂塔尖，地上放滿已拆除的尖頂，估計大圓頂和旁邊的宣禮塔亦會被拆除。有附近居民對突如其來的拆卸工程都感到意外。有市民說：「北京市房山區不就是咱們北京是相當不錯的一個清真寺了嗎」，「原本挺好的呀，現在改建我說這個覺得挺說不好，這個覺得他(建築)費用太大吧。」

但亦有人覺得推倒重來會更好。有市民表示：「這我說實話，原本的東西呢，尖的東西都是伊斯蘭的東西。你中國人怎麼看得懂，但我說實話啊，老百姓說實話啊，真的現在弄得可能弄中式的相對來比較接地氣。」

竇店清真寺的改建工程於上月開始，預計明年5月完成，屆時會變成有中國建築特色的清真寺。我們問過當地一些穆斯林的看法，但他們很多都不願置評，「咱們又不好說，國家都有國家的政策」，「我不參與這個，我是回民、咱們又做不了主。」

其實北京現存都有多座具中國建築特色的清真寺，寺內升起國旗，牆上印有官方的宣傳標語。今次並非第一次有清真寺被當局下令要改建，位於青海西寧的東關清真寺，去年亦傳出會被整改，被外界視為官方要進一步加強宗教管控。主管宗教事務的全國政協主席汪洋，今年6月到當地考察時，就到過該清真寺視察。央視播出的畫面就見到，原來的阿拉伯風格建築會被改建為中式風格。分析指是要貫徹官方推動宗教中國化的要求。