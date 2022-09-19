台東地震釀1死逾140人受傷　專家料近期再有強烈地震

【有線新聞】台灣台東縣周日的6.8級淺層地震，已造成一人死亡，超過140人受傷。當地持續出現餘震，其中今早一次強度達5.9級。有專家預計台灣已進入強烈地震高風險期，不排除近期仍會有強烈地震發生。

在台東周日的6.8級強烈地震中遇難的，是一名水泥工人。事發時他在花蓮玉里鎮一間水泥廠進行拆卸工作，被掉下來磚石瓦礫壓傷，送院搶救後不治。死者同事說：「我們一起全部撲過去，已經被壓到了，（是嗎？還會講話嗎？）不會。」

同樣在花蓮的六十石山有大量泥石塌下來，多條路段被中斷，至少600名遊客被困，山上停電、通訊中斷，救援人員摸黑徒步上山救援。救援人員表示：「慢慢接過去，你在那邊就好，不要怕。」

連同周六晚的6.4級地震，台東在剛剛的周末連續兩日發生兩次6級以上的強烈地震，多幢建築物倒塌，多座橋樑被毀，火車出軌，交通受阻。當地仍有多次餘震，給救災工作增加了困難，當局派出大批救援人員，持續進行搜救。

蔡英文就表示救災第一要求各政府部門全力配合協助救災，「調度跨部會救災支援及能力，全力地投入救災的工作，我要請各單位隨時保持警覺，並且全力做好後續的應變工作。」

有地質專家認為，連續出現六級以上旳地震，而且之後發生的地震，較之前的更強烈的情況並不常見，反映台灣可能已進入地震高風險期，地震近期或會繼續向北發展。