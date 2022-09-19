貴州防疫巴士高速公路翻側　釀27死20傷、貴陽副市長道歉

【有線新聞】貴州黔南州一輛巴士周日凌晨在高速公路行駛時翻側，釀成至少27死20傷。據指該車是防疫巴士，當時正將一批涉疫人員送往其他地區集中隔離。市政府就意外道歉。

事發地點位於黔南州三荔高速，現場圖片所見，失事大巴車身幾乎被壓扁一半，頂部嚴重受損。

當局通報指，大巴在周日凌晨約2時40分，駛至三荔高速32公里處突然翻側，並跌落路邊深溝，多人遇難和受傷送院。

貴陽市政府指，該大巴周日凌晨零時10分由貴陽市雲岩區出發，將一批涉疫人員送往黔南州荔波縣集中隔離，車上載有47人。副巿長為意外鞠躬道歉。

貴陽市副市長林剛說：「我們無比沉痛，無比自責。在此我代表市委市政府，再次對所有遇難人員表示沉重哀悼，向所有遇難人員家屬、受傷人員表示深切慰問，向全社會作出誠懇道歉。」

貴陽市內多區自9月初因疫情要實施靜默管理，期間更屢傳物資供應和防控措施嚴重不足，早已引發民眾不滿。有網民就發現，由雲岩區去到目的地荔波縣超過200公里，車程起碼要花3個小時，加上沿途是崎嶇山路，質疑當局有否必要趕在凌晨就要開車；更有不少網民集體在社交平台，寫上「我們每個人都在這輛飛馳的大巴上，開在黎明來臨之前」這句口號，藉此諷刺當局為了防疫，罔顧民眾安全；不過很多網上相關的評論，以至意外的相片和影片，都很快就被刪除。

環球時報前總編輯胡錫進就在微博發文稱，當局選擇在凌晨時分安排患者隔離，做法值得商榷，但疫情緊迫要盡快轉移，都是無可置疑。當局往後應思考如何在不違法和不冒高風險下妥善防疫，避免悲劇重演。