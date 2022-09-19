罪證首次曝光！揭侵華日軍第100部隊用活人做細菌戰研究

【有線新聞】周日「九一八事變」91周年紀念日，吉林長春的博物館首次展出，侵華日軍第100部隊細菌作戰的新罪證。

320多張照片、350件文物、65份檔案，還有5份音像資料，首度在偽滿皇宮博物館東北淪陷史陳列館展出。偽滿皇宮博物館專家彭超表示：「(我們)曾經赴俄羅斯和日本進行了檔案史料的搜集，對健在的侵華日軍老兵，進行了口述史的調查，搜集了大量的圖片，整理了大量的檔案，進行了長達4年的磨合。」

這些新罪證揭露了第100部隊及日軍其他部隊，侵華期間違反國際公法，在中國研製及使用生物武器，進行細菌作戰、活人做實驗，以及大量殘殺中國人民的罪行。

彭超說：「它是1937年關東軍司令向陸軍大臣匯報的一份文件，這個文件記載的內容，是成立了一個由100部隊部隊長高島一雄為首的一個18人的軍用細菌研究組織，這就證明從1937年開始，100部隊已經開始了細菌武器的研究。」

據了解，日軍侵華時第100部隊駐紮在長春市，以家畜和植物為主要研究對象，亦會用活人做實驗，進行細菌傳染實驗。由於第100部隊隱藏在731部隊身後，而且日軍投降前又銷毀了大部分資料，所以罪行一直鮮為人知。

另外，黑龍江的東北抗聯博物館亦首次展出日軍侵華的新物證，這器材名為「迴轉式射擊鑑查寫真機」，是日本陸軍航空兵所用的照相炮，長約93厘米、直徑8.3厘米，炮管內有一個攝影鏡頭，主要用於測試武器的

彈著點和命中率，亦可以拍攝射擊過程。