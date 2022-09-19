拜登稱一旦大陸武力攻台美軍會防衛台灣　北京提出嚴正交涉

【有線新聞】美國總統拜登表示，一旦大陸武力攻台，美軍會防衛台灣。在北京，外交部指美方言論違反一個中國原則，提出嚴正交涉。

國家主席習近平上星期四在烏茲別克出席上海合作組織峰會期間，與俄羅斯總統普京會面。美國哥倫比亞廣播公司報道，外界關注俄烏戰爭可能會促使中國大陸武力攻台，而兩人會面當日，美國總統拜登接受哥倫比亞廣播公司節目《60分鐘時事雜誌》訪問時說，不認同中俄關係形成更複雜的新冷戰。

拜登說同意兩國很久以前簽訂的文件，而且還有一中政策，不會鼓勵台灣獨立，但如果台灣受到「前所未有的襲擊」的話，美國軍隊會防衛台灣。主持人問他是否與烏克蘭情況不同，拜登答「是」，白宮發言人之後表示對台政策並未改變，台灣當局則對拜登的安全承諾表示感謝。

在北京，外交部批評拜登的言論，發言人毛寧表示：「美方言論嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背美方作出的不支持台獨的重要承諾，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。」

另外，拜登在訪問中提到曾經向國家主席習近平警告，不要違反針對俄羅斯的制裁，否則鑄成大錯。他說，暫時未有跡象顯示中國在俄烏戰事中向俄方提供武器。

台海局勢緊張之際，台灣的國防部表示截至星期一下午五時，有9架大陸軍機和5艘軍艦在台海周邊活動，台灣軍方以船艦、軍機及導彈監控。

大陸智庫南海戰略態勢感知表示，美軍一架RC-135U電子偵察機星期一由沖繩起飛，穿過中國東海防空識別區，沿海岸向北飛往膠州灣青島近海。