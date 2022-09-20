中共中央頒布領導幹部「能上能下」規定　劉兆佳：配合二十大、全面落實從嚴治黨

【有線新聞】中共中央辦公廳發表領導幹部「能上能下」規定，具體列明甚麼情況下，領導不適宜繼續任職現有崗位。有分析認為，此舉是配合即將召開的二十大，全面落實從嚴治黨方針。

中共中央辦公廳本月8日發布，名為《推進領導幹部能上能下規定》的文件，並於發布後即時實施。文件強調，當局要健全能上能下選人用人機制，建設忠誠乾淨擔當的高素質執政骨幹隊伍；具體列出15項領導幹部，不再適宜擔任現職的情況，當中包括政治能力不夠強、理想信念動搖、領導能力不足、年度考核被確定為不稱職等。

對於當局在二十大召開前落實相關規定，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，是要配合「二十大」召開，全面落實從嚴治黨的方針：「今次的規定表明，中共中央決心貫徹『四個全面』當中的其中一個，就是全面從嚴治黨，以確保黨政幹部對國家、對黨、對人民效忠。特別著重在『能下』那個部分，就是說如果你工作做得不力、政治能力或政治效忠不足，你就可以被降級，甚至是被辭退，由此而令到那些黨政幹部，會更加兢兢業業。」

文件其中一項特別提到，配偶、子女移居國外或經商辦企業，都會可能被視為不適宜擔任現職。劉兆佳認為，這樣可以避免受敵對外部勢力控制：「即是如果他(領導幹部)的配偶或子女或子女的配偶，有從商、做生意的話，那麼他的仕途也會受影響，以確保重要的黨政幹部，不會受到所謂敵對的外部勢力所控制或所威脅，令他們全心全意為黨、為國家、為人民服務。」

劉兆佳又提到，中央早在2015年，已印發相關規定的試行文件。這一刻正式文件推出，而且涵蓋官員機構範圍更廣，反映中共中央對當前國內形勢，已有了深刻認識，所以不但要求幹部在工作上有所表現，在政治忠誠等層面，亦要有更明顯的規定。