多地禁售！內地歌手口腔癌病逝前留言：遠離檳榔

【有線新聞】內地歌手傅松近日因口腔癌病逝，他生前拍攝的最後一段視頻，便是公開呼籲民眾不要進食檳榔。檳榔早被內地食品及藥品監督部門列為一級致癌物，而內地部分城市近日進一步收緊有關產品的監管，全面禁止銷售檳榔。

「以我的經歷告訴大家，檳榔真的很可怕，一定遠離檳榔，珍惜生命。」出生於湖南的內地歌手傅松，與很多當地人一樣喜歡吃檳榔，但在2016年他證實患上口腔癌，直到去年病情惡化，做過手術割除潰爛的左邊臉和部分下巴；今年6月口腔癌再次復發，右邊臉至頸部全部潰爛，最終在本月10日病逝，終年36歲。他離世前拍的最後一段視頻，就是呼籲民眾遠離檳榔。

自2017年起，內地將檳榔列為一級致癌物，湖南在2019年更全面禁止關於檳榔的廣告；前年的《食品生產許可分類目錄》，更取消了食用檳榔的類別。

北京協和醫院耳鼻喉科主任醫生蔣子棟表示：「我們經常提到的，就是全世界公認的一種一級致癌物就是檳榔，在檳榔咀嚼的過程中，會產生一些致癌的物質，還有檳榔的機械摩擦，所以有個俗語，口腔癌10個人，有9個人是吃檳榔的。」

直到近日多地進一步收緊監管。四川南充市營山縣下令禁售與檳榔有關的所有製品，違者會依法查辦；而浙江義烏市，亦傳出全面禁售的消息。據了解，檳榔具殺蟲及健脾等功效，但大量食用可能令人上癮，還可能導致口腔癌及牙齦癌等癌症。