成本56元劣質紀念幣近6000元賣長者　江蘇警拘25詐騙犯

【有線新聞】近日江蘇警方搗破多個以長者為目標的詐騙集團，疑犯以劣質紀念幣，成本數十元賣數千元 ，涉案金額超過350萬元，拘捕20多人。

這些看似設計精緻又金光閃閃的紀念幣，甚至連收藏證書都有，但其實只是虛有其表。京口分局正東路派出所警員吳超表示：「這個是金幣全套，實際上這個產品材質，是由鐵、鈷、鎳，這樣的廉價金屬打造而成。」

鎮江市警方近日接獲受害人報案說，接到自稱銀行職員的電話推銷一套價值近6000元的紀念幣，但收到紀念幣後才知道被騙。警員吳超說：「但是他們(疑犯)銷售的時候，說是純銀鍍金的，裏面還有200餘克白銀，這個成本價只有56元，但是銷售是4980元，或者5980元的價格進行銷售。」

騙徒通過非法手段獲得受害人的銀行客戶資料，在推銷時訛稱紀念幣升值潛力大，又說銀行會不定期回購，令受害人不虞有詐受騙。警方經過多月調查，在河北石家莊、安徽合肥、廣東東莞及深圳等地，搗破三個詐騙集團，拘捕25人，受害人超過760人，涉款約350萬元。