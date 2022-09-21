湖南江西旱情嚴峻　洞庭湖部分乾涸水位創記錄以來9月新低

【有線新聞】內地旱情持續。江西超過9成半縣市區出現特旱天氣，湖南亦有97縣市達到特旱程度；洞庭湖水位降至20米以下，是同期有記錄以來最低。

繼內地第一大淡水湖鄱陽湖，水位在月初降至8米以下之後，位於湖南的第三大湖泊洞庭湖，同樣受旱情影響。周二及周三城陵磯站水位兩度跌破20米，同樣錄得19.98米，是有記錄以來9月的歷史新低，較常年同期低7.5米。

回看洞庭湖在近3個月以來的變化。7月中旬，夕陽倒映到湖面，美不勝收，但一個月之後受乾旱天氣影響，水位下降，已可以見到湖底青綠的水草；到了現在，不少地方都乾涸，露出龜裂的湖底，如同荒漠。

湖南在踏入9月之後旱情加劇，多個水庫乾涸見底，河床裸露，甚至連魚都被曬成魚乾。省內有116個縣市區達重度以上氣象乾旱，97個縣市區更達到特旱程度。

江西省氣象中心高級工程師胡菊芳表示：「從目前我們的數據分析來看，全省降水偏少了八成以上，整個高溫日數，平均氣溫，無雨日數都創了新高，創了歷史極值。」

與湖南一樣，江西旱情亦十分嚴峻，全省有95.7%的縣市區，出現特重氣象乾旱，嚴重影響農業生產。都昌縣周溪鎮農戶張江文說：「乾旱的時候溝裏都乾了，沒有水，施肥都不下去了，乾得不能施肥了。」周溪鎮鎮長余國鵬則表示：「為了確保梟陽農場5000畝稻田得到有效灌溉，(挖泥機)挖了這400米長的渠道，第二我們啟動了16台抽水泵，從鄱陽湖裏提水。」至於在偏遠山區，超過1.7萬人的飲水問題，只能靠消防車臨時供水。

中央氣象台預測，未來10日華東及華中地區，雨量依然稀少，旱情仍會持續。