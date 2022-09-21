艙外大迴環！神舟十四號攝製環地球俯瞰片首曝光

【有線新聞】今年是中國載人航天工程成立項目三十周年，神舟十四號的三名航天員，特別為「航天三步走」曾作出貢獻的人士致敬。而官方亦首度公開神舟十四號艙外大迴環的視頻。

在太空站的三名神舟十四航天員，逐一在中國載人航天工程三十周年紀念封蓋印，向每名為中國航天發展，作出貢獻的人致敬，「敬禮，禮畢！」

他們在上星期六完成了第二次出艙，亦是中國航天員歷史性的第七次。中國航天辦公室在周二，發布了航天員視角體驗「艙外大迴環」的視頻，這個項目是中國載人航天獨有項目，以環繞方式從太空俯瞰整個地球。

「用東北話，壓力賊大。」中國載人航天工程首任總設計師王永志表示：「(這三步走，整整30年)所以當時的決策，就是要培養一支隊伍，結果還培養了一個載人航天精神，一直幹到現在這就快30年了，我們一直是安全的。」

中國載人航天工程的「三步走」在1992年9月正式啟動。隨著中國首名航天員楊利偉，在2003年乘坐神舟五號升空揭開序幕，他安全重返地球完成了第一步的任務，其後又多次發射無人和載人飛船，以及將航天員送入近地軌道等。

到了2019年，隨著中國自主研發的「天宮二號」，太空實驗室完成兩年的在軌任務，第二步任務亦圓滿完成。隨之而來的第三步正在進行中，目標是建立永久太空站，建成中國的太空工程系統，進行規模較大的太空科學試驗。

另外，肩負探索火星重任的「祝融號」，自今年6月進入「冬眠模式」後，只要能源足夠及溫度合適，預計在12月便會自然甦醒。「祝融號」之後將按原定計劃繼續向南前進，目標是要到達所謂海洋和陸地的分界線。