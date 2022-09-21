中國批評美加軍艦穿越台海　王毅指未能妥善管控台灣問題對中美關係有顛覆性影響

【有線新聞】外長王毅表示，當務之急是妥善管控台灣問題，否則將對中美關係產生顛覆性影響。中方批評美加軍艦穿越台海，而央視軍事報道，中國軍艦數月前曾驅離闖入中方演練區的外來軍艦。

「我航行海域敵情嚴威脅嚴重，要求我艦加強防御。」荊州艦是東海艦隊其中一艘054A型導彈護衛艦，央視軍事近日的報道中，提到這艘艦五月在某海域執行演練任務時，突然遇到外來軍艦擅闖演練區。「我是中國海軍，我正在航行，立即與我保持安全距離」，之後成功驅離外來軍艦，確保演練順利進行。荊州艦艦長吳仲戈表示：「這種情況在我們周邊海域越來越常見，作為一名艦長，我們不僅要敢於鬥爭，有信心、有能力，打倒一切來犯之敵，更要善於鬥爭，有理、有據、有節地捍衛我們國家的主權和海洋的權益。」

在美國總統拜登表示，一旦台灣受到前所未有的襲擊，美軍就會防衛台灣之後，美國驅逐艦希金斯號和加拿大溫哥華號護衛艦星期二穿過台海航行。美國說，兩艘艦航行的水道不屬於任何沿海國家的領海，行動展現了美國與盟友、夥伴對於自由開放印太地區的承諾。近期不時都有美艦穿越台海，但加拿大軍艦則較少，對上一次是去年十月，今次航行正值加拿大一個國會代表團計劃下月訪問台灣。

對於美加軍艦的行動，解放軍東部戰區回應稱，海空兵力全程監察警戒，部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁，捍衛國家主權和領土完整。在北京，外交部批評美國等國家在台海問題上挑釁，發言人汪文斌表示：「這是在加劇局勢緊張，也是危害地區和平穩定，我們敦促美方改弦更張，糾正錯誤，不要做地區和平穩定的麻煩製造者。」

外長王毅星期一在紐約會見美國前國務卿基辛格時表示，當務之急是妥善管控台灣問題，否則將對中美關係產生顛覆性影響。