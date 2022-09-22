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2022年09月22日
中國在線
新聞資訊
粵漢疑與前妻復合不果 扔兩子女落江致溺亡
【有線新聞】廣東一名男子懷疑因為向前妻要求復合不果，將親生子女扔落江，導致兩名孩子死亡。
「你去死，你就自己跳下去，不要害死自己的子女！」這個坐在地上的男子遭到路人指罵，因為他做了一件令人髮指的惡行。
上星期六，他帶同四名子女到廉江市一間雜貨舖買飲品；10多分鐘後，他帶同孩子到一條橋上，懷疑先將兩名小孩扔進河，當他準備扔第三個時，幸好及時被途人制止。
目擊者說：「(他)丟了兩個孩子落去，兩個小孩是他親生，丟下去，丟了兩個，丟到第三個，攪拌車司機就搶了，現在打撈中。」被人救下的孩子仍然一臉驚慌，途人不斷安撫。至於涉嫌扔孩子進河的男子，一直坐在地痛哭，由多名途人看守。
搜救人員在目擊者的指引下，最終尋獲兩名孩子的屍體，他們只有分別6歲和11歲。網上流傳涉案的男子因為向前妻要求復婚不果，情緒失控對親生子女下毒手，警方已就事件展開調查。
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