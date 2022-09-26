聲稱歐洲騎馬返國、在荷蘭遭舉報虐畜　山東男自揭遊歷全造假

【有線新聞】山東一個32歲男子，聲稱以騎馬方式遊歷歐洲多國後再回國，但行至荷蘭時遭多人舉報，說他涉嫌虐待動物。男子其後拍片就事件致歉，更坦言所謂歐洲遊歷均屬造假，引發網民熱議。

「大家好，我是徐智顯。我們從西班牙出發，目的地是中國東海岸。我們現在已經經過了西班牙、法國、比利時，現在在荷蘭。」這個32歲、原籍山東菏澤的男人叫徐智顯，2009年到歐洲留學，2017年畢業，曾在意大利擔任輔導老師，其後一直在歐洲生活。

今年2月起他忽發奇想，決定由西班牙出發，想以騎馬方式穿越歐洲多國，最終經哈薩克返回中國。若用直線距離計算，從出發地到目的地山東菏澤，距離將近1萬公里，他因而被稱為「現代版唐三藏」。

超過半年長途跋涉，徐智顯走了超過2500公里，並在今年9月抵達荷蘭，預計年半後返抵中國的他，卻被荷蘭警察截查，稱他遭到多人舉報涉嫌虐待動物。

原本以為只是行程受阻，怎料上周五事件突然峰迴路轉。徐智顯接受內地傳媒訪問時，竟然選擇這樣自白：「(遊歷)不是真的，不是真的，這玩笑開大了。我現在主動坦白，我要道歉。我在山西，(影像和相片)都是在網上盜的，都是在網上弄的。」

這樣的言論一出，自然引發網上一片嘩然。不少人直斥徐智顯為了騙取流量，無所不用其極，認為有關部門應深入調查事件，甚至嚴打封殺這些造假網紅。

但與此同時，不少人就認為事件沒那麼簡單。有網民翻查徐智顯的社交網，發現他上載的影片和相片，當中無論是風景、拍攝角度甚至是和外國人的合照，也很難全面造假。他亦拒絕內地傳媒的要求，拍片證實自己身在何地。

有網民就從徐智顯近期的影片中，發現他有點語無倫次，懷疑他受到太大輿論壓力，令他出現情緒問題，才說出上述否定自己的言論。