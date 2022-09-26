實時監控彈幕評論、直播節目延時面世　內地擬嚴管網絡節目產業

【有線新聞】內地嚴管網絡節目產業。文旅部周一發布通知，加強對包括評論、彈幕等網絡帳號的實時監控；舉行虛擬演唱會等網絡節目，要先向當局備案或申請經營許可；而直播節目更要採取「延時直播」方式播出。

文化和旅遊部周一發布名為《規範網絡演出劇(節)目經營活動推動行業健康有序發展的通知》的文件，提到要舉行包括音樂會、演唱會、舞台戲劇等網絡演出節目經營活動，要向所在地的省級文旅行政部門，申請取得包含相關節目的網絡文化經營許可證；對於進口網絡演出節目，就應向文旅部報告審查內容，通過後，方可向用戶提供。

文件要求經營單位建立健全內容管理制度，加強對評論、彈幕等用戶產生內容的實時監控；更特別提到以直播方式提供的網絡節目，應當採取「延時直播」方式播出，並安排專人實時監管，發現內容問題要第一時間阻斷並及時處置。

當局強調，此舉旨在引導網絡節目新生態健康有序發展。不過不少人對這份文件都持反對意見。有網民直指當局多管閒事；有人就認為如果連直播都要延時，那麼就失去了直播的意義；有人就擔心，一些利用直播方式來做電商生意的帳號，營業額會受影響；亦有網民不滿，連評論和彈幕留言都要規管，無疑太多限制。