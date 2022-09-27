深圳再爆疫情　市民不滿封區發生衝突

【有線新聞】內地星期一新增809宗新型肺炎本地個案。深圳福田區部分街道再度封區，居民解封幾日後再被禁足，引發民眾不滿並爆發衝突。

深圳市民：「無理封控，還我自由。」

距離上一輪疫情清零不足十日，深圳又再發現社區個案，居民面對再次封區都顯得相當不滿。「解封！」有人選擇翻牆離開，走不了的亦走出家門抗議，更與封區的警察和醫護產生衝突。「讓你們的領導出來說話！騙人！」深圳星期一新增10宗個案，患者居住於羅湖、福田和龍崗區，當中福田區有兩名患者在非閉環的重點人員篩查中發現，而龍崗區就有一宗社區個案。當局為防止疫情進一步擴散，將福田區沙頭街道部分區域上調為高風險區，全部居民不得外出，需連續10天沒有新增患者才可以降回低風險，地鐵7號線不停沙尾站。羅湖和龍崗亦有多個小區列為高風險要封區。

而在黑龍江佳木斯市，就有高風險區民眾私自購買了大米和雞蛋，被防疫人員因防疫為由銷毀。佳木斯市防疫人員：「銷毀啊，外面來的東西全部銷毀，全部扔掉，全部銷毀，雞蛋摔碎。」

事件在網上引發很大爭議，網民批評防疫人員自把自為，是過度防疫和懶政的表現。當局回應稱，已對涉事人員進行教育批評，並對相關負責人啟動問責程序。

內地星期一新增809宗新型肺炎本地個案，寧夏個案最多，有236宗，黑龍江和貴州亦都有過百宗個案。