日本未認可台灣高端疫苗　專家：欠第三期報告、缺海外認受性

【有線新聞】日本下月重新開放自由行，並認可大陸生產的科興疫苗，但台灣的高端疫苗未在考慮之列。有專家認為，台灣未能提供高端疫苗的第三期報告，導致在海外缺乏認受性。

日本政府上星期四宣布10月11日起，重新開放自由行和免簽證入境，接種3針疫苗可免檢疫和隔離，如未打齊則要持有72小時內核酸檢測陰性證明。

厚生勞動省網頁過往顯示，只承認復必泰、阿斯利康或莫德納疫苗，但星期一更新網頁，認可世衛緊急使用清單上的疫苗，意味包括大陸研發的科興疫苗。至於台灣的高端疫苗就未在考慮之列，當地民眾若想前往日本，入境前仍須自費3500元新台幣做核酸採樣檢測。

有台灣醫生周二透過社交網發文，認為日本當局未有接納高端疫苗，關鍵在於有無第三期報告；又稱學術的正途至關重要，強調第三期報告是全世界共識；當局一方面不提供報告，只沿用第一、二期報告證明高端疫苗成效，認為做法缺乏認受性；他又強調，高端疫苗已錯過公布第三期報告的最佳時間，目前病毒已變種，估計第三期數據並不理想。

另外台灣的行政院上周四通過，分兩階段放寬入境當地檢疫措施，包括考慮將入境檢疫改為「0+7」，而口罩令可望最快在11月鬆綁。疫情指揮中心指揮官王必勝表示，若疫情持續穩定，未來口罩令會分兩個階段放寬，第一階段為出外不須全程佩戴，只有部分場所要戴；第二階段則採取「建議佩戴」，最快11月會檢討鬆綁規定。

而當地周二新增超過4.5萬宗新型肺炎本地個案，再多28人病死。