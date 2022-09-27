清朝圓明園五生肖銅像　上海博物館聚「首」一堂

【有線新聞】清朝圓明園十二生肖獸首銅像在鴉片戰爭期間，部分獸首被盜並流出海外，直到近年相繼歸國。其中五個獸首銅像，近日在上海展出。

豬、猴、虎、牛、馬，清代圓明園海晏堂十二生肖的其中五個青銅獸首，近日在上海閔行區博物館聚「首」一堂。

閔行區博物館宣教部主任徐迪說：「虎首，今年是虎年，而且它這個造型和我們傳統想像的虎不太一樣，它是面部居於獅虎之間，然後一邊是有非常靈動的鬃毛。那麼牛首，大家可能更想像不到了。它的角部的造型都是完全不同的，它是有那種曲線在裏面的，可以說在當時是屬於中西合璧，那種融合的作品的極致了。」

除了有實物，展館亦會以虛擬技術、動態投影等，展現本身是水力噴泉的獸首噴水時的景象。

今次這個海外回流文物展覽，同場亦展出40多件商周、春秋戰國、兩漢時期的國寶級青銅文物，包括神面卣、立兔形典尊、季鳳鳥大尊等等。通過這些青銅文物，展現古代祭祀典儀及政治活動等在文化生活中的作用。