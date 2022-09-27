國慶天安門廣場設大型花壇　遊人進入廣場須早預約

【有線新聞】在北京，為了慶祝國慶及迎接二十大，天安門廣場及長安街等地方都布置了花壇，大批民眾排隊參觀，有旅客覺得今年的花壇較往年設計得更用心。

在天安門地鐵站人流湧滿出口，離開地鐵站之前要先逐個檢查證件，到了地面一樣要等候檢查，輪候約1小時完成安檢才可以進入，花壇在25日起免費開放參觀，不過進入天安門廣場要提早一日預約。

廣場中間設置了一個18米高的花果籃，用了十款花及十種水果裝飾，花籃印有「喜迎二十大」，廣場兩邊亦有大量花卉布置，旅客之一的夏女士就與朋友特意穿上顏色鮮艷衣服，前來拍照紀念：「喜慶啊，對呀，正好國慶嘛，我們也穿紅裙子，喜慶！我們就是到十一了，大夥兒一塊兒看看天安門布置得這麼好，我們都來這裏帶孩子來的。」

今年在北京有50個主題花壇，總共用了超過1900萬盆花，設計團隊用上環保物料較平時可以用少七成泥土，減輕花盆的重量。在長安街沿路也有14個主題花壇，以日常生活、地標及重要大事等為主題。位於西長安街的花壇就是以「綠色生活」為題，將單車、露營等元素融入設計之中。為方便管理北京市交管局早前公布多項措施，10月1日起一連7日，機動車可以不限行，但天安門廣場兩邊的馬路則禁止車輛進入。另外，為準備即將舉行的七中全會及二十大，由10月8日至25日期間，禁止運載危險化學品的車輛駛入北京市，同時直至十月末，市內亦禁止所有航拍機飛行及放汽球等活動。