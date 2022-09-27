深圳擬建成電競之都　新引進企業最高獲500萬資助

【有線新聞】深圳近日公布，計劃建設成國際電競之都，推出了多項資金獎勵。其中對新引入的相關企業提供最高500萬資助。

其中新引進的相關企業可以獲得最高500萬人民幣資助。而註冊兩年內經濟貢獻超過1000萬的企業，將會獲得最高200萬獎勵。而在電競賽事方面，在深圳註冊並代表深圳參加頂級職業聯賽的俱樂部，當局將會提供每賽季最高200萬元資助。另外在深圳研發並推出滿一年的電競遊戲產品，當局都會根據遊戲的影響力，提供最高200萬元獎勵。

深圳近年著力推動電競產業，無論是賽事成績或者遊戲研發，行業規模都持續增長。要發展為電競之都，需要有甚麼優勢呢？

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎表示：「深圳在互聯網+技術方面，可能在全國是比較具有優勢的。深圳它的互聯網+跟產業結合得比較緊密。深圳也是全中國比較富裕的城市，有很多的人才願意投入到電競行業。也有資金實力、贊助商，深圳這方面應該是有明顯的優勢。」，「加上近幾年中國電競的競賽規模在國際上頻頻拿大獎，所以對我們這個產業也有促進作用。」

深圳目前有超過4000間遊戲企業，去年收入超過1600億元，佔了全國一半以上。而目前全國有超過20個城市都推出了相關扶持政策。有分析指未來電競產業在內容製作和舉辦賽事等方面，仍會保持高速增長。